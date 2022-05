RANDO-DINETTE – LOIRÉ Loiré, 14 mai 2022, Loiré.

RANDO-DINETTE – LOIRÉ Loiré

2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14

Loiré Maine-et-Loire Loiré

13 EUR Randonnée de 10km avec repas : apéro, hors-d’œuvre et entrée pendant la randonnée et plat, fromage et dessert servis à la salle de la mairie.

Départ à la salle de la mairie entre 17h et 18h.

Apporter lampe et gilet fluo.

Rando-dinette de 10km à Loiré, le samedi 14 mai 2022.

apel.stemarie.loire@gmail.com

Randonnée de 10km avec repas : apéro, hors-d’œuvre et entrée pendant la randonnée et plat, fromage et dessert servis à la salle de la mairie.

Départ à la salle de la mairie entre 17h et 18h.

Apporter lampe et gilet fluo.

Loiré

dernière mise à jour : 2022-05-03 par