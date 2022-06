Rando-dîner Ginestet Ginestet Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Ginestet Randonnée pédestre de 9km. Départ entre 18h30 et 19h : dégustation chez un viticulteur. Dîner à l’arrivée. Cette animation est organisée par Les Enfants de France.

Apportez vos couverts ! Le marché artisanal , quant à lui, se tiendra sur la place de la mairie.

Randonnée + repas + dégustation = 20€ / adulte et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.

