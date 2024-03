Rando-détente Collemiers, dimanche 17 mars 2024.

L’association Paron Re-bond-ir est heureux de vous informer de la prochaine rando-détente.

Environ 10km de randonnée

Le départ sera donnée à 8h30 sur le parking du complexe-Roger-Treillé à Paron pour former le covoiturage.

Prévoir des chaussures propres pour le retour.

Nos amis des animaux ne sont plus acceptés lors de nos sorties randos-détente.

Les randonneurs non-adhérents sont invité à régler à Didier Donjon et avant le départ leur participation de 2€ par personne. 2 2 EUR.

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17

Parking de la salle des fêtes

Collemiers 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L'événement Rando-détente Collemiers a été mis à jour le 2024-03-09