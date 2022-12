Rando détente avec Rando Pleine Nature Villenavotte Villenavotte Villenavotte Catégories d’évènement: Villenavotte

Yonne

Rando détente avec Rando Pleine Nature Villenavotte, 15 janvier 2023, Villenavotte Villenavotte. Rando détente avec Rando Pleine Nature Près du cimetière Villenavotte Yonne

2023-01-15 – 2023-01-15 Villenavotte

Yonne Villenavotte Rando d’environ 10 km avec quelques côtes, entre plaine et bois, et de beaux paysages sur la vallée de l’Yonne. Rendez-vous : 14 h à Villenavotte (près du cimetière). Villenavotte

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Villenavotte, Yonne Autres Lieu Villenavotte Adresse Près du cimetière Villenavotte Yonne Ville Villenavotte Villenavotte lieuville Villenavotte Departement Yonne

Villenavotte Villenavotte Villenavotte Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenavotte-villenavotte/

Rando détente avec Rando Pleine Nature Villenavotte 2023-01-15 was last modified: by Rando détente avec Rando Pleine Nature Villenavotte Villenavotte 15 janvier 2023 Près du cimetière Villenavotte Yonne Villenavotte Villenavotte Yonne Yonne

Villenavotte Villenavotte Yonne