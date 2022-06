Rando d’été de Dre Ar Vinojenn Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Rando d'été de Dre Ar Vinojenn
2022-08-18

Lieu-dit Le Kerou Parking du Kerou Clohars-Carnoët Finistère

2022-08-18 – 2022-08-18

Parking du Kerou Lieu-dit Le Kerou

Clohars-Carnoët

Finistère Randonnée sur les sentiers de la commune de Clohars-Carnoët, ouverte au plus large public, et gratuite.

Randonnée sur les sentiers de la commune de Clohars-Carnoët, ouverte au plus large public, et gratuite.

Accompagnement assuré par les membres de Dre Ar Vinojenn. Jeudi 18 août – Balade campagne et Laïta – rdv à 18h sur le parking du Kerou au Pouldu pour une boucle de 8 km

Accompagnement assuré par les membres de Dre Ar Vinojenn. Jeudi 18 août – Balade campagne et Laïta – rdv à 18h sur le parking du Kerou au Pouldu pour une boucle de 8 km Parking du Kerou Lieu-dit Le Kerou Clohars-Carnoët

