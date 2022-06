Rando d’été de Dre Ar Vinojenn Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Rando d'été de Dre Ar Vinojenn Clohars-Carnoët, 4 août 2022, Clohars-Carnoët.

Doelan Rive gauche Rue de Keruster Clohars-Carnoët Finistère Rue de Keruster Doelan Rive gauche

2022-08-04 18:00:00 – 2022-08-04 20:00:00

Rue de Keruster Doelan Rive gauche

Clohars-Carnoët

Finistère Randonnée sur les sentiers de la commune de Clohars-Carnoët, ouverte au plus large public et gratuite.

Accompagnement assuré par les membres de Dre Ar Vinojenn. Jeudi 4 août – Balade campagne et mer 8 km – RDV à 18h sur le parking du phare, rue de Keruster à Doëlan rive gauche Randonnée sur les sentiers de la commune de Clohars-Carnoët, ouverte au plus large public et gratuite.

