Monthermé Ardennes EUR 20 20Office de Tourisme Place JB Clément Monthermé Hervé Gourdet vous propose des ateliers artistiques à partir du 16 avril jusqu’au 25 septembre 2022 ; avec ou sans modèle les cours se dérouleront en extérieur. (avec une solution de repli, en cas d’intempéries)séances :3 heures (demie journée)ou 2 fois 3 heures (journée) vérifier sur l’agendaLieux :Roc la tour (Monthermé)Tchar Scaille (Les hauts Buttés)La petit commune (Laifour)Bogny-sur-Meuse au Musée de la métallurgie ardennaise​Thèmes : Les bases du dessin (3h statique)Carnet de voyage Patrimoine culturel (3h déambulatoire)Patrimoine industriel (3h déambulatoire)Dessin d’après modèle (3h ou 8h statique)Vous avez la possibilité de réserver en ligne : http://www.centredeslegendes.fr/Le point de rendez-vous sera fait devant l’office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne.Inscription 20€ PAR PERSONNE, COUPLE ou GROUPE D’UNE MÊME FAMILLE (paiement sur place)Les lieux de rando peuvent évoluer en fonction de la météo.Conservez votre MAIL DE CONFIRMATION pour modifier vos dates. http://www.centredeslegendes.fr/ Monthermé

