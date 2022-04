Rando des vignes : La Moneinchonne Monein, 5 juin 2022, Monein.

Rando des vignes : La Moneinchonne Stade de rugby du Pont Lat Avenue du Pont Lat Monein

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05 Stade de rugby du Pont Lat Avenue du Pont Lat

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

57 EUR Rando moto tout terrain. Parcours jusqu’aux environs d’Estialescq. Boucle fléchée d’environ 80 kms à parcourir deux fois. Au deuxième tour, cette boucle pourra, au choix, être raccourcie de moitié environ. Des déviations sont proposées pour contourner la plupart des difficultés.

8h à 9h contrôle administratif et café d’accueil

8h30 Premiers départs, puis départs échelonnés jusqu’à 9h30. Casse-croûte sur le parcours à une quarantaine de kms en milieu de matinée avec appoint d’essence offert par l’organisation. Repas sur le parcours en extérieur à 4 kms de l’arrivée. Retour au parking de départ (ravitaillement possible à la charge du pilote) puis départ libre pour la deuxième boucle.

17h l’organisation ramène tous les participants sur le site de départ.

10h30 à 12h et de 14h à 16h : Baptême école moto de 7 à 12 ans.

ASM Pau Motoverte

