Rando des vignes La Moneinchonne Monein, 29 août 2021, Monein.

Rando des vignes La Moneinchonne 2021-08-29 08:00:00 – 2021-08-29 Stade du Pont Lat Avenue du Pont Lat

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

10 EUR 8h à 9h : Café et accueil des participants et contrôles administratifs. Les participants devront se présenter munis de leur permis de conduire, carte grise et attestation d’assurance à jour. Seules les motos homologuées pour un usage sur la voie publique seront admises.

8h30 premiers départs, puis départs échelonnés jusqu’à 9h30. Boucle fléchée d’environ 80 kms à parcourir deux fois.

Casse-croûte sur le parcours à une quarantaine de kms en milieu de matinée avec appoint d’essence offert par l’organisation.

Repas type Food-Truck sur le parcours en extérieur à 4 kms de l’arrivée

Retour au -parking de départ (ravitaillement possible à la charge du pilote) puis départ libre pour la deuxième boucle (entière ou raccourcie, au choix). Pas de ravitaillement essence sur la deuxième boucle.

17h : Tous les participants sont ramenés sur le site de départ

ASM Moto verte

