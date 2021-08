Bourdalat Bourdalat Bourdalat, Landes Rando des vignes au Domaine du Berdet Bourdalat Bourdalat Catégories d’évènement: Bourdalat

Landes

Rando des vignes au Domaine du Berdet Bourdalat, 4 septembre 2021, Bourdalat. Rando des vignes au Domaine du Berdet 2021-09-04 – 2021-09-04 Domaine du Berdet 768 route des Couloumats

Bourdalat Landes Bourdalat Au Domaine du Berdet, les coteaux verdoyants donnent une envie de bougeotte. Alors êtes-vous prêts pour une jolie balade dans les vignes: 6 km pour les petites familles, 11 km pour les plus aguerris. Mais ce n’est pas tout! A 12h l’apéritif sera animé par “les Perturbés” de St Pierre du Mont suivi d’une paëlla géante cuisinée par le chef Enzo.

Au Domaine du Berdet, en marche pour la rando des Vignes! Mais ce n'est pas tout! Apéritif et repas seront animés ! Musique avec "Les Perturbés" et concert avec Pauline et Juliette. Restauration sur place. Sur résa avant le 29/08/21

A 16h "Pauline et Juliette" vous donnent RDV pour leur concert. Pensez à réserver vos repas à midi ou en soirée, les places sont limitées.

Détails Catégories d’évènement: Bourdalat, Landes Autres Lieu Bourdalat Adresse Domaine du Berdet 768 route des Couloumats Ville Bourdalat lieuville 43.83801#-0.2386