Rando des sources à VTT Fonsomme Fonsomme, dimanche 24 mars 2024.

Envie de vous challenger ?

La Rando des Sources est faite pour vous !

Rendez-vous le dimanche 24 mars à 8h à Fonsomme pour effectuer un parcours de 30km ou de 43km.

Départs libres entre 8 heures et 10 h 30.

Pré-inscription (4 euros) à randodessources@gmail.com, sur Instagram (Rando des sources) ou via Facebook (événement Rando des sources).

Inscription possible le jour même (5 euros). Informations au 06 72 72 74 05 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24

Fonsomme 02110 Aisne Hauts-de-France randodessources@gmail.com

