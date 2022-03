Rando des Pâquerettes Étang-sur-Arroux, 15 mai 2022, Étang-sur-Arroux.

Rando des Pâquerettes Étang-sur-Arroux

2022-05-15 – 2022-05-15

Cette année, nous vous proposons des parcours pédestres de 5, 12, 16 et 19 km et, pour la 1ère fois, deux circuits VTT de 25 et 45 km.

Tout au long des parcours pédestres, vous pourrez découvrir la vallée de l’Arroux et la vallée de la Braconne avec vues imprenables sur Etang-sur-Arroux et selon les circuits parcourus sur les massifs d’Uchon et du Mont Beuvray. Vous découvrirez également les monts du Morvan ainsi que le magnifique château de Boursons sur la commune de La Comelle. Les plus grands circuits vous feront découvrir le château de Vaux.

Les parcours VTT vous emmèneront du côté du massif d’Uchon avec de magnifiques points de vue sur les vallées de l’Arroux et du Mesvrin. Deux circuits vous sont proposés : un circuit de 25 km avec 498 m de dénivelé et, pour les plus aguerris, un circuit de 45 km avec 697 m de dénivelé.

Des ravitaillements seront répartis sur tous les circuits dont un ravitaillement « gourmand » avec dégustation de viande bovine et de fromages de chèvres des producteurs locaux pour les plus grands parcours pédestres.

Au retour des randos, pour clôturer cette belle journée inoubliable, vous aurez la possibilité de vous restaurer et de déguster une excellente omelette au lard soigneusement préparée par nos bénévoles accompagnée d’une belle tranche de jambon cru de la région pour seulement 10€ (réservation sur place).

Cafés et boissons chaudes offerts au départ.

comitedesfetes.etang71@gmail.com http://www.comitedesfetes-etang.fr/

