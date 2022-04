RANDO DES MOULES Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

RANDO DES MOULES Pornic, 26 juin 2022

2022-06-26 07:30:00 – 2022-06-26 07:30:00

Pornic Loire-Atlantique 7h30 : départ du 22 km

8h30 : départ du 15 km

9h00 : départ du 10 km Randonnée pédestre à allure libre organisée par l’association Le Godillot Pornicais. Boissons, fromages et moules à l’arrivée. .pornicgodillot@gmail.com +33 6 31 60 58 68 7h30 : départ du 22 km

