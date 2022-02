Rando des Marmottes Huez Huez Catégories d’évènement: Huez

Isère

Rando des Marmottes Huez, 2 juillet 2022, Huez. Rando des Marmottes Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez Huez

2022-07-02 – 2022-07-03 Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez

Huez Isère Huez Les 2 et 3 juillet avec la LEPAPE Rando des Marmottes. Cette épreuve se déroulera en 2 étapes sur 2 journées avec une nuit de repos à Valloire. info@alpedhuez.com Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez Huez

