Rando des Marcassins Marcq, 3 juillet 2022, Marcq.

Place de la Mairie Marcq Ardennes EUR 4 4 Marcq XXIème édition – Pour les marcheurs et trailer, 4 parcours au choix : 7 / 10 / 14 / 18km en forêt et autour du village (sans chrono). Départs en continu de 8h à 11h. Petit ravitaillement (inclus dans les 4€ de participation), barbecue le midi. https://marcq08.blogspot.fr/ Place de la Mairie Marcq

