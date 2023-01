RANDO DES HIBOUX Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-04-22 – 2023-04-22

Loire-Atlantique 24ème Randonnée des Hiboux Randonnée nocturne

Marche, VTT et running, à allure libre. Ravitaillement sur les parcours. Repas chaud à l’arrivée. Éclairage et chasuble fluorescente obligatoire.



Inscriptions en ligne >>>>> +33 6 07 22 93 70 https://www.rust-in-retz-vtt.fr/ Salle de la Bergerie Route de Saint-Viaud Saint-Père-en-Retz

