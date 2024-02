Rando des Fours Saint-Cyr-les-Champagnes, dimanche 14 avril 2024.

Rando des Fours Saint-Cyr-les-Champagnes Dordogne

Accueil des participants à partir de 7h15.

8h départ libre des parcours 17-20-23 km.

8h45 départ libre des parcours 11-14 km.

Visite des fours anciens avec ravitaillements chauds (quiches, pizzas, gâteaux), et froids sur les différents circuits.

Inscription 8€, privilégiée par internet ou par courrier, sur place 10€. Boisson offerte à l’arrivée apportez votre gobelet.

Réservation sur hello asso. .

Saint-Cyr-les-Champagnes 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

