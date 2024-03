Rando des énergies et de l’Europe Espanès Espanès, dimanche 5 mai 2024.

Rando des énergies et de l’Europe La rando reliera les centrales Photovoltaïques d’Icéa d’Espanes et de Montbrun Lauragais par les chemins du SICOVAL. A cette occasion un quiz sur l’Europe et les énergies sera organisé. Dimanche 5 mai, 09h00 Espanès Entrée libre

Début : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T13:00:00+02:00

Deux parcours sont proposés :

– Un parcours de 13 km qui partira de la mairie d’Espanès, passera par la centrale photovoltaïque d’Espanès et arrivera à Montbrun

– Un parcours de 8 km qui partira de la mairie d’Espanès et arrivera à Montbrun

Un quiz sur l’énergie et l’Europe sera proposé durant le parcours.

Il y aura un repas en commun tiré du sac à l’arrivée.

Les organisateurs se charge du retour

Espanès 31450 Haute-Garonne Occitanie

