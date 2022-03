Rando des énergies Ecole élémentaire “Le petit bois” Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Rando des énergies

Ecole élémentaire "Le petit bois", le dimanche 3 avril 2022, Escalquens.



Rando des Énergies —————— **Dimanche 3 avril 2022** **Escalquens, à partir de 8h30 (départ au parking de l’école “Le petit bois”)** ### Transition énergétique et biodiversité à travers sentiers et chemins. Icéa vous emmènera sur les sentiers d’Escalquens et d’Odars pour cette première Rando des énergies. Vous pourrez découvrir comment un collectif citoyen peut agir pour la transition énergétique avec l’aide des communes et du Sicoval. Transition énergétique et biodiversité à travers sentiers et chemins Ecole élémentaire “Le petit bois” chemin des écoles 31750 Escalquens Escalquens Haute-Garonne

2022-04-03

