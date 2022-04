Rando des Ecureuils Le Mesnil-Simon, 1 mai 2022, Le Mesnil-Simon.

Rando des Ecureuils Le Mesnil-Simon

2022-05-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-01

Le Mesnil-Simon Calvados Le Mesnil-Simon

Randonnées de 6km, 12km et 17km au départ de la mairie du Mesnil Simon, à 8h30 et 14h. Une participation de 3€ est attendue, le café et les gâteaux sont offerts.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

+33 9 77 75 81 28

Le Mesnil-Simon

