Rando des Climats Salle La Montagnarde Beaune, dimanche 24 mars 2024.

Rando des Climats Salle La Montagnarde Beaune Côte-d’Or

Beaune Cyclos propose la 2ème édition labellisée « Verte Tout Terrain » de sa Rando des Climats créée en 2022.

Etant à l’écoute des participants, l’organisation a travaillé les parcours en diminuant les surfaces goudronnées et a créé de nouveaux parcours afin de satisfaire au mieux toutes les catégories de vététistes, les familles pour accompagner leurs enfants sur un parcours familial, les vététistes peu initiés, les vététistes confirmés, les plus sportifs et encore les experts.

Afin de satisfaire les accompagnateurs et les passionnés des randos pédestres, les Bâtons Bavards proposent des parcours pédestres attrayants pour compléter la découverte de la Côte de Beaune, au nord de Beaune.

Sur les parcours de la Rando VTT, les VAE sont acceptés et les participants pourront ainsi découvrir nos célèbres villages viticoles bourguignons et ses Climats, avec des appellations retentissantes telles que Beaune, Pommard, Volnay, Monthelie, Meursault, Auxey Duresses et Saint Romain. Depuis les falaises de Saint Romain, d’Orches et de Nolay avec son site « le Bout du Monde » vous pourrez percevoir de fabuleux panoramas sur les vignobles, la plaine de la Saône et par météo propice, le Jura et la chaîne des Alpes et peut-être le Mont Blanc. .

Salle La Montagnarde Allée du Rond-Point

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 07:30:00

fin : 2024-03-24 11:00:00



