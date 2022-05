Rando des Cent Vallées

Rando des Cent Vallées, 8 mai 2022

2022-05-08 – 2022-05-08 8 EUR Distance : 8 ou 11 km / Départ 14 h depuis le complexe sportif / Repas tiré du sac.

Dans le cadre du calendrier "A chaque dimanche sa rando", les associations affiliées à la FFRandonnée proposent des randonnées encadrées par les bénévoles des clubs qui s'investissent pour le plaisir de tous ! Distance : 8 ou 11 km / Départ 14 h depuis le complexe sportif / Repas tiré du sac.

Consultez tout le programme 2022 de "A chaque dimanche sa rando".

Consultez tout le programme 2022 de “A chaque dimanche sa rando”. FFR dernière mise à jour : 2022-02-15 par Comité départemental de la randonnée pédestre Aveyron

