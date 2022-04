RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud Saint-Viaud Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Viaud

RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud, 24 avril 2022, Saint-Viaud. RANDO DES BOTTEREAUX Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud

2022-04-24 – 2022-04-24 Salle du Lac Rue du Parc des Sports

Saint-Viaud Loire-Atlantique Randonnée pour marcheurs ou coureurs avec 3 circuits : 6, 13 et 21 km.

Départ de 8h à 10h30. Ravitaillement sur les circuits et à l’arrivée.

Sandwich et bottereaux à l’arrivée. Merci d’apporter votre gobelet.

Tombola gratuite. vitalgym44@yahoo.fr +33 6 03 37 23 46 Randonnée pour marcheurs ou coureurs avec 3 circuits : 6, 13 et 21 km.

Départ de 8h à 10h30. Ravitaillement sur les circuits et à l’arrivée.

Sandwich et bottereaux à l’arrivée. Merci d’apporter votre gobelet.

Tombola gratuite. Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Viaud Autres Lieu Saint-Viaud Adresse Salle du Lac Rue du Parc des Sports Ville Saint-Viaud lieuville Salle du Lac Rue du Parc des Sports Saint-Viaud Departement Loire-Atlantique

RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud 2022-04-24 was last modified: by RANDO DES BOTTEREAUX Saint-Viaud Saint-Viaud 24 avril 2022 Loire-Atlantique Saint-Viaud

Saint-Viaud Loire-Atlantique