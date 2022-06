Rando des bois, 19 juin 2022 09:00, Plozévet.

Le comité de Sauvegarde de la chapelle Saint-Ronan organise dimanche 19 juin la 7ème édition de la Rando des bois au profit du service pédiatrie de l’hôpital de Quimper.

Les parcours sont de 5, 9 et 14 kms à partir du site de la chapelle de St-Ronan à Plozévet.

Départ libre du site de 9h à 16h

Rando chantée (breton et français) à 14h30 animée par Dastum Bro Gerne sur le parcours de 5kms.

Tarif 5€ – gratuit pour les enfants

Repas champêtre sur place à partir de 12h

Menu : apéritif – paëlla – dessert – café

Tarif 12,50€ (Enfants – 12ans 7€)

Réservation conseillée sur le site de la rando

Un espace crêperie permettra de se restaurer également.

Menu à 8€ : 1 galette – 1 crêpe – 1 café

Exposition de véhicules anciens toute la journée.

Fabrication et vente de pain et riz au lait du four de Trébrévan par l’association Histoire et Patrimoine.

L’après-midi, animations musicales avec scène ouverte, espace enfants (jeux, pêche à la ligne, etc) et contes pour enfant et adultes en début d’après-midi par l’association de conteurs « Il était une fois ».