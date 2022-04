Rando des Balcons du Royans-Vercors La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

2022-06-26

2022-06-26 – 2022-06-26

La Chapelle-en-Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors Événement multisport organisé par le Cyclo Royans Cross.

Le départ se situe au col de Carri (altitude 1200m) comme l’année dernière, mais les parcours sont renouvelés tant pour les marcheurs et traileurs que pour les vttistes.

Repas à l’arrivée. andralerik@orange.fr http://cycloroyanscross.eklablog.com/ La Chapelle-en-Vercors

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Office de Tourisme Vercors Drôme

