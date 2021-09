Pont-d'Ouilly Pont-d'Ouilly Calvados, Pont-d'Ouilly Rando des auditeurs France Bleu Pont-d’Ouilly Pont-d'Ouilly Catégories d’évènement: Calvados

Pont-d'Ouilly

Rando des auditeurs France Bleu Pont-d’Ouilly, 12 septembre 2021, Pont-d'Ouilly. Rando des auditeurs France Bleu 2021-09-12 09:00:00 – 2021-09-12

Pont-d’Ouilly Calvados Pont-d’Ouilly France Bleu Normandie, le Comité départemental de la Randonnée du Calvados et le Comité départemental de la Randonnée de l’Orne vous ont préparé une journée de découverte de la randonnée dimanche 12 septembre à Pont d’Ouilly sur les magnifiques sentiers du tour de la Suisse normande. Au programme et au choix 3 parcours sur une partie du Tour de la Suisse Normande, pour dessiner un parcours entre les départements du Calvados et de l’Orne 5km : une petite heure et demi de rando,

12km : trois belles heures de marche,

14,5 km, quatre heures de plaisir entre sous-bois et traversées de communes Accueil et rendez-vous salle communale de Pont d’Ouilly, 1 Place Charles de Gaulle entre 9h et 10h Gratuit – Inscription obligatoire sur (pass sanitaire requis) :

https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-federation-francaise-de-la-randonnee-pedestre/evenements/rando-france-bleu-normandie-2021 Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d’eau, un vêtement de pluie au cas où – et pourquoi pas aussi le pique-nique pour prolonger ce moment sur place France Bleu Normandie, le Comité départemental de la Randonnée du Calvados et le Comité départemental de la Randonnée de l’Orne vous ont préparé une journée de découverte de la randonnée dimanche 12 septembre à Pont d’Ouilly sur les magnifiques… https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-federation-francaise-de-la-randonnee-pedestre/evenements/rando-france-bleu-normandie-2021 France Bleu Normandie, le Comité départemental de la Randonnée du Calvados et le Comité départemental de la Randonnée de l’Orne vous ont préparé une journée de découverte de la randonnée dimanche 12 septembre à Pont d’Ouilly sur les magnifiques sentiers du tour de la Suisse normande. Au programme et au choix 3 parcours sur une partie du Tour de la Suisse Normande, pour dessiner un parcours entre les départements du Calvados et de l’Orne 5km : une petite heure et demi de rando,

12km : trois belles heures de marche,

14,5 km, quatre heures de plaisir entre sous-bois et traversées de communes Accueil et rendez-vous salle communale de Pont d’Ouilly, 1 Place Charles de Gaulle entre 9h et 10h Gratuit – Inscription obligatoire sur (pass sanitaire requis) :

https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-federation-francaise-de-la-randonnee-pedestre/evenements/rando-france-bleu-normandie-2021 Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d’eau, un vêtement de pluie au cas où – et pourquoi pas aussi le pique-nique pour prolonger ce moment sur place France Bleu Normandie dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pont-d'Ouilly Autres Lieu Pont-d'Ouilly Adresse Ville Pont-d'Ouilly lieuville 48.87309#-0.41155