Indre Argenton-sur-Creuse Le Comité départemental de la Randonnée de l’Indre et le Centre Départemental Gériatrique des Grands Chênes, organisent « la Rando des aidants ».

Départ de la halle polyvalente à 8h45 pour 10 km et 9h45 pour 5 km. Gratuit Rando des Aidants. indre@ffrandonnee.fr +33 2 54 35 55 63 ©freepik

