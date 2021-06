Hauteroche Hauteroche Hauteroche, Jura Rando des 4 châteaux Hauteroche Hauteroche Catégories d’évènement: Hauteroche

Jura

Rando des 4 châteaux Hauteroche, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Hauteroche. Rando des 4 châteaux 2021-07-11 – 2021-07-11

Hauteroche Jura Hauteroche DISTANCES et TARIFS VTT 20km (5€); VTT 34km (6€); VTT 44km (7€); VTT 57km (8€) Marche ou trail 10km (5€); Marche ou trail 14km (6€); Marche ou trail 18km (7€) Cyclo 40km (5€); Cyclo 81km (6€); Cyclo 117km (7€) Inscription en ligne individuelle http://www.randos4chateaux.fr/pages/inscription-en-ligne-r4c-2021.html DISTANCES et TARIFS VTT 20km (5€); VTT 34km (6€); VTT 44km (7€); VTT 57km (8€) Marche ou trail 10km (5€); Marche ou trail 14km (6€); Marche ou trail 18km (7€) Cyclo 40km (5€); Cyclo 81km (6€); Cyclo 117km (7€) Inscription en ligne individuelle

Détails Catégories d’évènement: Hauteroche, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Hauteroche Adresse Ville Hauteroche lieuville 46.69663#5.72585