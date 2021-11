Rando des 39-55 ans Iffendic, 28 novembre 2021, Iffendic.

Rando des 39-55 ans Iffendic

2021-11-28 14:00:00 – 2021-11-28 16:00:00

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic

Si vous avez entre 39 et 55 ans et si vous aimez la randonnée ou les balades de groupes, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre en Ille et Vilaine vous invite à partir marcher avec nous pour parcourir le circuit du Vallon de la chambre au loup, randonnée de 2 heures sur 9 km.

Le Départ s’effectuera à 14h00 sur le parking de l’espace naturel départemental de la Chambre au Loup à Iffendic.

Possibilité de co-voiturage depuis Rennes rdv 13h30 au métro Villejean (le préciser sur le formulaire d’inscription).

Participation GRATUITE mais sur inscription uniquement!

EstelleGourmelon@ffrandonnee.fr

