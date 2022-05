RANDO DEGUSTATION Saint-Jean-de-Buèges Saint-Jean-de-Buèges Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Buèges

RANDO DEGUSTATION Saint-Jean-de-Buèges, 18 mai 2022, Saint-Jean-de-Buèges. RANDO DEGUSTATION Saint-Jean-de-Buèges

2022-05-18 – 2022-05-18

Saint-Jean-de-Buèges Hérault Saint-Jean-de-Buèges Nicolas Bertin, accompagnateur en montagne, vous propose de le suivre sur les sentiers entre Buèges et Causse.

Au terme des 3 heures de balade, une dégustation dans un caveau vous sera proposée : Au départ de Saint Jean de Buèges

Le 18 mai 2022 et 08 juin 2022

Dégustation au Caveau du Domaine Coulet Au départ de Causse-de-la-Selle

Le 27 avril 2022 et le 29 juin 2022

Dégustation au Domaine de Brunet Tarif : 30€ par personne

Tarif groupe et famille sur demande

Contact et réservations : Nicolas Bertin – Accompagnateur en montagne Nicolas Bertin, accompagnateur en montagne, vous propose de le suivre sur les sentiers entre Buèges et Causse. Au terme de la balade, une dégustation dans un caveau vous sera proposée. Au départ de Saint Jean de Buèges

Le 18 mai 2022 et 08 juin 2022

Dégustation au Caveau du Domaine Coulet Au départ de Causse-de-la-Selle

Le 27 avril 2022 et le 29 juin 2022

Dégustation au Domaine de Brunet +33 6 61 69 81 73 Nicolas Bertin, accompagnateur en montagne, vous propose de le suivre sur les sentiers entre Buèges et Causse.

Au terme des 3 heures de balade, une dégustation dans un caveau vous sera proposée : Au départ de Saint Jean de Buèges

Le 18 mai 2022 et 08 juin 2022

Dégustation au Caveau du Domaine Coulet Au départ de Causse-de-la-Selle

Le 27 avril 2022 et le 29 juin 2022

Dégustation au Domaine de Brunet Tarif : 30€ par personne

Tarif groupe et famille sur demande

Contact et réservations : Nicolas Bertin – Accompagnateur en montagne NICOLAS BERTIN

Saint-Jean-de-Buèges

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Buèges Autres Lieu Saint-Jean-de-Buèges Adresse Ville Saint-Jean-de-Buèges lieuville Saint-Jean-de-Buèges Departement Hérault

Saint-Jean-de-Buèges Saint-Jean-de-Buèges Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-bueges/

RANDO DEGUSTATION Saint-Jean-de-Buèges 2022-05-18 was last modified: by RANDO DEGUSTATION Saint-Jean-de-Buèges Saint-Jean-de-Buèges 18 mai 2022 Hérault Saint-Jean-de-Buèges

Saint-Jean-de-Buèges Hérault