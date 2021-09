Rando dégustation à la ferme Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, 20 octobre 2021, St lyphard.

Rando dégustation à la ferme

Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, le mercredi 20 octobre à 10:30

En partant de la ferme, Chantal vous emmène en rando entre campagne et marais. Au retour vers midi, un apéro-dégustation de fromages et de produits laitiers vous attend. Prévoir chaussures adaptées et ravitaillement en eau pour la rando. Environ 6km. Plus d’infos : [Programme Saveurs D’Octobre 2021 (calameo.com)](https://fr.calameo.com/read/0006670651509eb84ba24)

2021-10-20T10:30:00 2021-10-20T12:30:00