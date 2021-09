Mormoiron Musée sur la commune de Mormoiron,Centre culturel de Mormoiron MORMOIRON, Vaucluse Rando découverte Musée sur la commune de Mormoiron,Centre culturel de Mormoiron Mormoiron Catégories d’évènement: MORMOIRON

Vaucluse

Rando découverte Musée sur la commune de Mormoiron,Centre culturel de Mormoiron, 18 septembre 2021, Mormoiron. Rando découverte

Musée sur la commune de Mormoiron, Centre culturel de Mormoiron, le samedi 18 septembre à 09:30

Sortie-Parcours pédestre “Sables ocreux de Mormoiron : ocres rouges du canyon de Picarel et grès verts”. Avec Dominique Bienfait, Guide conférencier en géologie * Nature et origine des ocres * Formation du canyon * Séparation pigment ocreux/sable * Eléments sur l’histoire de l’exploitation des ocres. Pour en savoir plus [“Le monde des ocres et des sables blancs”, Présentation faite par Dominique Bienfait, Guide conférencier en géologie.](https://vimeo.com/200110623)

Accès en voiture personnelle après regroupement au parking des Pénitents blancs, situé en haut du village de Mormoiron, au-dessus du Centre culturel.

Sortie “Sables ocreux de Mormoiron” Musée sur la commune de Mormoiron,Centre culturel de Mormoiron 73 rue de la Mairie 84570 Mormoiron Mormoiron Le Pesquié Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: MORMOIRON, Vaucluse Autres Lieu Musée sur la commune de Mormoiron,Centre culturel de Mormoiron Adresse 73 rue de la Mairie 84570 Mormoiron Ville Mormoiron lieuville Musée sur la commune de Mormoiron,Centre culturel de Mormoiron Mormoiron