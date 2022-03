RANDO DÉCOUVERTE LES GORGES DE COLOMBIERES Colombières-sur-Orb Colombières-sur-Orb Catégories d’évènement: Colombières-sur-Orb

Hérault

2022-04-15

2022-04-15 09:50:00 – 2022-04-15 18:55:00

31 EUR
A l'assaut du Caroux par les sauvages gorges creusées par le torrent d'Arles.

Sentier de montée à flanc de rocher avec des passages vertigineux. Plage de rochers au bord de l’eau pour le déjeuner à La Fage. Le retour chemine d’abord sur les Arête d’Arles avec vue jusqu’à la mer. Puis une ancienne voie romaine serpentant à travers les châtaigneraies nous ramène à Colombières. Randonnée découverte à l’assaut du Caroux par les sauvages gorges creusées par le torrent d’Arles. A l’assaut du Caroux par les sauvages gorges creusées par le torrent d’Arles.

Sentier de montée à flanc de rocher avec des passages vertigineux. Plage de rochers au bord de l'eau pour le déjeuner à La Fage. Le retour chemine d'abord sur les Arête d'Arles avec vue jusqu'à la mer. Puis une ancienne voie romaine serpentant à travers les châtaigneraies nous ramène à Colombières.

