Cet été, venez découvrir les richesses naturelles et patrimoniales des Monts de Gy grâce à des randonnées guidées en VTT électrique. A mi-chemin, pause gourmande chez un prestataire partenaire. Au départ de l’office de tourisme des Monts de Gy à 14h. Balade d’environ 20 à 25 km, facile et sans fatigue grâce à l’assistance électrique. 4 dates au choix : vendredi 15/07 ; jeudi 28/07 ; vendredis 12 et 26/08. Inscriptions obligatoire (35 euros/pers tout inclus). Attention places limitées.

ot.montsdegy@orange.fr +33 3 84 32 93 93

