Rando découverte en Val de Sioule " Secrets de pierres en forêt des Colettes" Ébreuil

2022-07-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-01 20:00:00 20:00:00

2022-07-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-01 20:00:00 20:00:00

Ébreuil Allier Ce secteur, véritable « anomalie » géologique, exploité depuis l’époque Gallo-romaine est un lieu unique en terme de géodiversité. Vous découvrirez certains vestiges de ce passé minier et l’histoire de l’exploitation du kaolin et du wolfram. Ébreuil

