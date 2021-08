Rando-découverte des installations extérieures du site industriel aéronautique de Cravant Centre industriel aéronautique de Cravant, 18 septembre 2021, Vincelles.

Site industriel aéronautique comprenant entre autres une usine de production souterraine (ne se visite pas), une centrale de montage bétonnée et une piste d’envol. Découverte des installations extérieures du projet français de 1940 et des travaux réalisés sous l’occupation allemande. Déroulé de la visite : 15h : rendez-vous au Bureau d’informations touristiques de Cravant-Deux rivières “Halte nautique de Cravant-Bazarnes” – Accueil et présentation du circuit (6 km). 15h30-18h30 : parcours animé “Du projet Centre V au Frontreparatur AGO” (1940-1944). 18h30-20h : “Apéritif bourguignon” offert par Aviatroglo et le Foyer socio-éducatif de Cravant. Pique-nique “sorti du sac” devant la centrale de montage. Animation. 20h-20h30 : projection sur les murs de la Centrale “L’Atelier aéronautique de Cravant” (1944-1945). Retour de nuit vers Cravant. Pour en savoir plus : [www.aviatroglo.fr](http://www.aviatroglo.fr)

Gratuit | Inscription obligatoire auprès du Bureau d’informations touristiques de Cravant “Halte nautique” (sur le canal du Nivernais) | Tenue de randonnée | Prévoir pique-nique et lampe de poche.

