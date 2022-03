Rando-découverte de l’Etang de Berre Martigues, 19 avril 2022, Martigues.

Rando-découverte de l’Etang de Berre Ferrières Avenue du grand parc Martigues

2022-04-19 09:30:00 – 2022-04-19 11:30:00 Ferrières Avenue du grand parc

Martigues Bouches-du-Rhône

12 12 A pied, découvrez l’étang de Berre comme vous ne l’avez jamais vu. Observez la flore et l’horizon, touchez la roche, goûtez au fruit du cade, écoutez la sterne naine et laissez vous happer par ces paysages méditerranéens.



Laissez vous guider par la nature qui vous entoure et laissez votre regard se poser entre falaises calcaire et safre, entre débris de coquillages et flore locale.

La plus grande lagune d’eau saumâtre d’Europe a tant à offrir !



Au retour, traversez la pinède du Grand Parc et découvrez une passionnante biodiversité floristique et faunistique.

Une balade sur les rives de l'Etang de Berre pour en découvrir toute sa richesse. Au coeur du Grand Parc de Figuerolles, profitez de ce parc naturel protégé et éveillez vos sens.

Ferrières Avenue du grand parc Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-11 par