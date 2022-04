Rando-découverte de l’Étang de Berre Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du samedi 21 mai au mardi 21 juin à Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard

Une lecture de paysage auprès de l’étang de Berre ————————————————- ### Au coeur du Grand Parc de Figuerolles Accompagnez votre guide sur les rives de l’étang de Berre pour une balade au coeur de la nature. L’étang de Berre offre une biodiversité insoupçonnée, vous allez être surpris ! ### Éveillez vos sens Observez la faune et la flore, touchez la roche des falaises calcaires, goûtez aux fruits du cade, écoutez la sterne naine…. Tous vos sens seront sollicités lors de cette balade exceptionnelle. ### Le petit plus Une dégustation de sirop à base de plantes des garrigues et de boules d’énergie sera proposée en fin de balade. En partenariat avec Reise Trip Tours. Informations pratiques ———————- Difficulté de circuit : facile (dénivelé important). Prévoir des chaussures confortables, chapeau, crème solaire et bouteille d’eau. Localisation ————

Tarif unique : 12 euros. Dès 10 ans.

Une balade, lecture de paysage, sur les rives de l’étang de Berre au coeur du Grand Parc de Figuerolles. La plus grande lagune d’eau saumâtre d’Europe a tant à offrir ! Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Chemin de Figuerolles, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

