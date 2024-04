Rando-Déchets Lignières-de-Touraine, samedi 13 avril 2024.

Rando-Déchets Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Samedi

Deux parcours à pieds et un troisième à vélo. Rendez-vous à 10h sur la place de la mairie pour le départ. Retour à midi pour un moment convivial. Prévoir gants et bottes.

Deux parcours à pieds et un troisième à vélo. Rendez-vous à 10h sur la place de la mairie pour le départ. Retour à midi pour un moment convivial. Prévoir gants et bottes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie@lignieresdetouraine.fr

L’événement Rando-Déchets Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2024-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme