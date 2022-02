Rando de Printemps Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Rando de Printemps Mézidon Vallée d’Auge, 15 mai 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Rando de Printemps Stade de football Mézidon-Canon Mézidon Vallée d’Auge

2022-05-15 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-15 13:00:00 13:00:00 Stade de football Mézidon-Canon

Mézidon Vallée d’Auge Calvados Mézidon Vallée d’Auge Le Club cyclo Mézidon-Canon organise une rando VTT, Route, Pédestre le 15 mai 2022.

Accueil au Stade de Football de 7h / 9h. Clôture 13h.

Rando VTT de 28 + 40 + 50 km avec ravitaillement.

Rando Route de 45 et 73 km avec ravitaillement.

Rando pédestre de 10 km départ groupé à 9h. Distances Gravel : 25, 40, 50 km.

Distance marche 10 km.

Distances Route : 45, 73 km

