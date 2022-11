Rando de Noël Vattetot-sur-Mer Vattetot-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vattetot-sur-Mer

Rando de Noël Vattetot-sur-Mer, 10 décembre 2022, Vattetot-sur-Mer. Rando de Noël

Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime

2022-12-10 – 2022-12-11 Vattetot-sur-Mer

Seine-Maritime Vattetot-sur-Mer Le centre équestre Les Centaures vous propose une randonnée de Noël ! Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 Le tarif est de 180€/personne pour les adhérents du club et 200€ pour les non adhérents Hébergement en gîte (sous réserve d une météo acceptable) Le centre équestre Les Centaures vous propose une randonnée de Noël ! Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 Le tarif est de 180€/personne pour les adhérents du club et 200€ pour les non adhérents Hébergement en gîte (sous réserve d une météo acceptable) +33 6 60 57 74 88 Vattetot-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Vattetot-sur-Mer Autres Lieu Vattetot-sur-Mer Adresse Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime Ville Vattetot-sur-Mer lieuville Vattetot-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Rando de Noël Vattetot-sur-Mer 2022-12-10 was last modified: by Rando de Noël Vattetot-sur-Mer Vattetot-sur-Mer 10 décembre 2022 seine-maritime Vattetot-sur-Mer Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime

Vattetot-sur-Mer Seine-Maritime