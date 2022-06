Rando de l’espoir Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Rando de l'espoir Lamballe-Armor, 13 juillet 2022

Plan d'eau Lamballe-Armor Côtes d'Armor

2022-07-13 18:00:00 – 2022-07-13 23:30:00

Côtes d’Armor Lamballe-Armor La grande randonnée de 19 km s’élancera à 18 h ; la marche nordique de 13 km à 18 h 15 ; le circuit nature de 13 km à 18 h 30 ; le parcours des aînés solidaires de 1,5 km à 2 km à 19 h ; le circuit familles de 8 km à 19 h et le circuit poussettes de 4 km à 19 h 30. Il n’y a aucun classement ni chronométrage. Des ravitaillements seront proposés aux marcheurs et des animations seront organisées le long du parcours. Au retour sur le site, il sera possible de se restaurer. À 20 h 15, concert de Bob et Flanaghan, un duo de chanson française souriante, de poésie et d’humour ; à l’issue du concert, tirage de la tombola. Un feu d’artifice proposé par la municipalité sera tiré pour clore la soirée. http://www.randoespoir.com/ La grande randonnée de 19 km s’élancera à 18 h ; la marche nordique de 13 km à 18 h 15 ; le circuit nature de 13 km à 18 h 30 ; le parcours des aînés solidaires de 1,5 km à 2 km à 19 h ; le circuit familles de 8 km à 19 h et le circuit poussettes de 4 km à 19 h 30. Il n’y a aucun classement ni chronométrage. Des ravitaillements seront proposés aux marcheurs et des animations seront organisées le long du parcours. Au retour sur le site, il sera possible de se restaurer. À 20 h 15, concert de Bob et Flanaghan, un duo de chanson française souriante, de poésie et d’humour ; à l’issue du concert, tirage de la tombola. Un feu d’artifice proposé par la municipalité sera tiré pour clore la soirée. Lamballe-Armor

