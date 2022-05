Rando de l’école d’Irai Irai, 22 mai 2022, Irai.

Rando de l’école d’Irai Irai

2022-05-22 – 2022-05-22

Irai Orne

3 Parcours pédestres (4km, 9km, 14km)

Ravitaillement à mis parcour

Départ/Arrivée : Salle des fêtes d’Irai

Départ de 9h00 à 10h00

Pré-inscription possible jusqu’au 15 mai (Réduction de 1 euro sur la randonnée et la formule repas)

Restauration possible sur place (Formule sandwich saucisse ou merguez/chips/dessert 7 euros + 1 kir offert)

Adulte 7 euros

Enfant 3 euros

apecomitedelaneige@gmail.com +33 6 65 38 09 14

