Rando de l’APE Javerdat Javerdat JaverdatJaverdat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Javerdat

Rando de l’APE Javerdat Javerdat, 15 mai 2022, JaverdatJaverdat. Rando de l’APE Maison des associations Javerdat Javerdat

2022-05-15 – 2022-05-15

Javerdat Haute-Vienne Maison des associations Javerdat Haute-Vienne Javerdat A 8h30. Ouvert à tous. Randonnée pédestre et VTT sur la commune de Javerdat. Prix libre. Le bénéfices iront au profit de l’association pour les enfants des écoles de Javerdat et Cieux.

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Organisée par l’Association des Parents d’Elèves. A 8h30. Ouvert à tous. Randonnée pédestre et VTT sur la commune de Javerdat. Prix libre. Le bénéfices iront au profit de l’association pour les enfants des écoles de Javerdat et Cieux.

Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Maison des associations Javerdat Javerdat

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Javerdat Autres Lieu Javerdat Javerdat Adresse Maison des associations Ville JaverdatJaverdat lieuville Maison des associations Javerdat Javerdat Departement Haute-Vienne

Javerdat Javerdat JaverdatJaverdat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/javerdatjaverdat/

Rando de l’APE Javerdat Javerdat 2022-05-15 was last modified: by Rando de l’APE Javerdat Javerdat Javerdat Javerdat 15 mai 2022 Haute-Vienne Javerdat

JaverdatJaverdat Haute-Vienne