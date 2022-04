Rando de l’ancienne frontière Franco-Prussienne Lepuix, 23 juillet 2022, Lepuix.

Rando de l’ancienne frontière Franco-Prussienne Lepuix

2022-07-23 14:30:00 – 2022-07-23 17:30:00

Lepuix Territoire-de-Belfort

Cette randonnée pédestre à la demi-journée avec un accompagnateur montagne est l’occasion de découvrir le marquage de l’ancienne frontière franco-prussienne de 1870 – 1871. Prévoir chaussures de marche.

A partir de 8 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Lepuix

