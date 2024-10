Rando de la Sibylle Le Fascinant Week-end Panzoult Indre-et-Loire

Panzoult

Panzoult

Rando de la Sibylle Le Fascinant Week-end Panzoult, samedi 19 octobre 2024.

Rando de la Sibylle Le Fascinant Week-end

Cave de la Sibylle Les Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire Samedi

Rando Familiale dans les vignes et les bois de Panzoult à pieds ou à vélo au départ depuis la cave. Plusieurs parcours disponibles et accessibles à tous Rando pédestre (8 et 12 km) et VTT (20,30,40 et 45 km). Ravitaillement sur les parcours. Fouées et vin à l’arrivée dans la Cave de la Sibylle.

Rando Familiale dans les vignes et les bois de Panzoult à pieds ou à vélo au départ depuis la cave.

Plusieurs parcours disponibles et accessibles à tous rando pédestre (8 et 12 km) et VTT (20, 30, 40 et 45 km). Ravitaillement sur les parcours. Fouée et vin à l’arrivée. Inscription sur place à partir de 13h (pas de réservation) pour un départ à 14h depuis la cave.

Les participants se verront remettre, au moment de leur inscription, un bracelet à présenter au ravitaillement sur le parcours, un gobelet et un bon pour 1 fouée et 1 boisson (vin ou sans alcool) à l’arrivée.

Evénement pour tout public, chien acceptés tenus en laisse. Peu facile pour les poussettes (préférez le porte-bébé).

Prévoyez de bonnes chaussures. 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19

fin : 2024-10-19

Cave de la Sibylle Les Bergeronnettes

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cavepanzoult@yahoo.fr

L’événement Rando de la Sibylle Le Fascinant Week-end Panzoult a été mis à jour le 2024-10-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

samedi 19 octobre 2024 Rando de la Sibylle Le Fascinant Week-end Panzoult Rando de la Sibylle Le Fascinant Week-end Cave de la Sibylle Les Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire 2024-10-19 à 13:00:00 .Rando Familiale dans les vignes et les bois de Panzoult à pieds ou à vélo au départ depuis la cave. Plusieurs parcours disponibles et accessibles à tous Rando pédestre (8 et 12 km) et VTT (20,30,40 et 45 km). Ravitaillement sur les parcours. Fouées et vin à l'arrivée dans la Cave de la Sibylle.