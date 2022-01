Rando de la gym Écuisses Écuisses Catégories d’évènement: Écuisses

Saône-et-Loire

Rando de la gym Écuisses, 1 mai 2022, Écuisses.

2022-05-01 – 2022-05-01

Écuisses Saône-et-Loire Écuisses Itinéraires dans des sous bois ,des petits sentiers, des chemins agricoles et un peu de voie verte. Attention, de temps en temps les VTT et les chevaux sont dans le sens inverse des marcheurs. Un à deux ravitaillements suivant les circuits. Sylviejusseau@orange.fr +33 3 85 78 96 15 Itinéraires dans des sous bois ,des petits sentiers, des chemins agricoles et un peu de voie verte. Attention, de temps en temps les VTT et les chevaux sont dans le sens inverse des marcheurs. Un à deux ravitaillements suivant les circuits. Écuisses

