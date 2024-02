Rando dans les sentiers vignerons de Martigues La Venise Provençale, cave viticole Martigues, jeudi 6 juin 2024.

Rando dans les sentiers vignerons de Martigues La Venise Provençale, cave viticole Martigues Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte des sentiers vignerons de Martigues lors d’une excursion captivante intitulée « Rando dans les sentiers vignerons de Martigues ». Accompagné par l’expert local José, plongez dans l’histoire fascinante de l’œnologie de notre région.

Cette aventure vous emmène au cœur des sentiers enchanteurs de Saint-Julien-les-Martigues. Suivez José à travers les vignobles et laissez-vous imprégner par le charme authentique de notre terroir. Au fil d’une boucle de 4 km, explorez les secrets bien gardés des vignes de la cave coopérative de Saint-Julien-les-Martigues.



Lors de cette randonnée de 2 heures, découvrez l’histoire et les spécificités des différents cépages qui font la richesse de notre terroir. Immergez-vous dans la nature luxuriante qui entoure les vignobles, et laissez-vous séduire par la sérénité qui règne en ces lieux préservés.



Cette expérience unique vous offre l’opportunité de combiner activité physique, découverte culturelle et plaisir gustatif. Réservez dès maintenant votre place pour une randonnée mémorable au cœur des paysages viticoles de Martigues, et laissez-vous transporter par la magie des vignes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 17:00:00

fin : 2024-06-06 19:00:00

La Venise Provençale, cave viticole 233 Route de Sausset

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com

L’événement Rando dans les sentiers vignerons de Martigues Martigues a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme de Martigues