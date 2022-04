Rando dans les sentiers vignerons de Martigues Coopérative Vinicole la Venise Provençale Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Une balade au coeur des vignes de Saint-Julien-les-Martigues ———————————————————— ### Suivez votre guide José, viticulteur de la cave coopérative de Saint-Julien-les-Martigues vous accompagne au coeur des vignes pour vous livrer tous les secrets de récolte et parler oenologie. ### Une jolie randonnée de 4 km En route pour découvrir la “Boucle des cépages”, une boucle balisée sur les terres de la cave vinicole. En pleine campagne, profitez de la nature qui s’offre à vous. Entre oliviers, pinèdes, pins d’Alep et céréales, partez à la conquête d’une riche biodiversité. ### Pour tous les amoureux de vins En fin de parcours, la cave de Saint-Julien-les-Martigues offrira un verre de vin ou de jus de fruits à chacun. L’occasion de découvrir les saveurs irrésistibles produites par la cave elle-même. Rouge, blanc ou rosé, vous pourrez apprécier le goût subtil des vins qui font aujourd’hui la renommée de “La Venise Provençale”. Informations pratiques ———————- ### A prévoir : • Chaussures de marche • Chapeau • Crème solaire • Bouteille d’eau • Appareil photo ### A savoir : Visite non accessible aux poussettes. Visite non accessible aux personnes à modibilité réduite. Parcours facile Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues. Localisation ————

Tarif unique : 5€. Gratuit pour les -5 ans. Sur inscription à l’Office de Tourisme de Martigues.

Au coeur des vignes de Saint-Julien-les-Martigues, suivez votre guide pour une balade de 4km sur le thème de l’œnologie. Coopérative Vinicole la Venise Provençale 233 Route de Sausset, 13500 Martigues Martigues Saint-Julien Bouches-du-Rhône

2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-06-09T17:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-23T17:00:00 2022-06-23T19:00:00

