2022-03-05 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-05 18:00:00 18:00:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR 6 8 3 parcours route : 40, 73 et 95 km avec un dénivelé de 407 à 1060m.

1 parcours pour les personnes à situation de handicap de 11 km

Ravitaillement à Claveyson pour les parcours de 73 et 95 km +33 6 36 11 51 55 http://www.vtrp.org/ Salle Aragon Route de Génissieux Romans-sur-Isère

